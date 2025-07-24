Ozon требует от владельцев ПВЗ подключить проводной интернет
Маркетплейс Ozon обязал пункты выдачи заказов (ПВЗ) подключить кабельный интернет. Такое требование обязательно для пунктов, которые работают в формате «Максимум бренда».
Чаще всего такие точки оформлены в фирменном стиле Ozon и расположены на первых этажах жилых домов.
Если невозможно подключить проводной интернет, то нужно об этом сообщить маркетплейсу, приложив подтверждение от интернет-провайдера, пишет Shopper’s.
Например, проблемы с подключением могут быть у ПВЗ в сельской местности и в отдаленных населенных пунктах. Даже если туда будет можно проложить кабель, это обернется большими затратами для предпринимателей. Поэтому маркетплейс рассмотрит каждый случай индивидуально.
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