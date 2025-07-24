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Маркетплейсы

Ozon требует от владельцев ПВЗ подключить проводной интернет

Из-за перебоев со связью маркетплейс Ozon обязал собственников пунктов выдачи заказов перейти на кабельный интернет.

Маркетплейс Ozon обязал пункты выдачи заказов (ПВЗ) подключить кабельный интернет. Такое требование обязательно для пунктов, которые работают в формате «Максимум бренда».

Чаще всего такие точки оформлены в фирменном стиле Ozon и расположены на первых этажах жилых домов.

Если невозможно подключить проводной интернет, то нужно об этом сообщить маркетплейсу, приложив подтверждение от интернет-провайдера, пишет Shopper’s.

Например, проблемы с подключением могут быть у ПВЗ в сельской местности и в отдаленных населенных пунктах. Даже если туда будет можно проложить кабель, это обернется большими затратами для предпринимателей. Поэтому маркетплейс рассмотрит каждый случай индивидуально.

Автор

Ольга Ульянова

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