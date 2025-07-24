ЦОК КПП БСН 24.07 Мобильный
Система быстрых платежей

Популярность оплаты покупок через СБП выросла в 1,4 раза

Во втором квартале 2025 через СБП прошло 4,6 миллиарда операций на сумму 24,8 трлн рублей.

Центробанк пишет о росте популярности сервиса оплаты СБП. Число компаний, которые подключили оплату через сервис, на конец 2-го квартала 2025 года квартала превысило 2,5 млн. Их клиенты оплатили через СБП покупки на общую сумму 2,2 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем во 2-м квартале 2024 года.

«Всего во втором квартале через СБП прошло 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей. Почти треть из них приходится на оплату товаров и услуг», — отмечает Банк России.

Каждый день торговые и сервисные компании принимают через СБП около 15 млн платежей. Наибольшей популярностью этот способ оплаты пользуется у малого бизнеса: треть из них работают с СБП.

При этом в 1,5 раза выросло число и в 1,4 раза – сумма выплат, которые пользователи-физлица получили через СБП от страховщиков, брокеров и других юрлиц, в том числе в виде кешбэка.

Автор

Ольга Ульянова

Личные фонды в 2025 году – инструмент оптимизации налогообложения, подводные камни и пошаговая инструкция

Личные фонды в 2025 году позволяют оптимизировать налоги благодаря льготным ставкам, избежать НДФЛ, а еще им владеть могут оба супруга одновременно. Он решают вопросы безналогового наследования, особенно бизнеса и бизнес-активов. Какие еще налоговые преимущества и подвохи есть у личных фондов узнайте из статьи.

Личные фонды в 2025 году – инструмент оптимизации налогообложения, подводные камни и пошаговая инструкция

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум