Популярность оплаты покупок через СБП выросла в 1,4 раза

Центробанк пишет о росте популярности сервиса оплаты СБП. Число компаний, которые подключили оплату через сервис, на конец 2-го квартала 2025 года квартала превысило 2,5 млн. Их клиенты оплатили через СБП покупки на общую сумму 2,2 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем во 2-м квартале 2024 года.

«Всего во втором квартале через СБП прошло 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей. Почти треть из них приходится на оплату товаров и услуг», — отмечает Банк России.

Каждый день торговые и сервисные компании принимают через СБП около 15 млн платежей. Наибольшей популярностью этот способ оплаты пользуется у малого бизнеса: треть из них работают с СБП.

При этом в 1,5 раза выросло число и в 1,4 раза – сумма выплат, которые пользователи-физлица получили через СБП от страховщиков, брокеров и других юрлиц, в том числе в виде кешбэка.