Вместо расходов на ремонт россияне откладывают деньги на вкладах

Общие траты россиян на стройматериалы и услуги по ремонту сокращаются, однако расходы на покупку товаров для дома и мебели выросли на 26%.

С начала 2025 года жители России на 25% сократили расходы на ремонт и обустройство дома. Средний чек на товары в этой категории упал с 5 111 до 3 970 рублей.

Основная причина пересмотреть траты — желание выгодно разместить средства на банковских вкладах и получить процентный доход. Об этом сказано в исследовании Почта Банка.

Расходы на товары и услуги по теплоснабжению сократились на 42%, на электрику — на 11%, на водопроводные системы — на 5%. Средний чек составил 5 339, 2 707 и 3 861 рубль, соответственно.

Делая косметический ремонт, покупатели стали выбирать отечественные бренды, которые дешевле импортных. Объем расходов на покупку красок, обоев и стройматериалов сократился на 27%, но число покупок выросло на 17%. Поэтому средний чек уменьшился на 6%, до 1 337 рублей.

Траты на обслуживание бассейнов сократились на 33%, а число операций по этим услугам снизилось на 24%. Средний чек составил 4 890 рублей вместо 6 796.

Однако россияне стали больше тратить на покупку товаров для дома и мебели. Объем расходов вырос на 26%, но средний чек остался на прежнем уровне — 4 983 и 2 388 рублей соответственно.