⭐«Клерк» поднялся на 3 пункта в рейтинге финансовых СМИ

Портал Клерк.ру вошел в топ-20 цитируемых медиаресурсов в сфере экономики, финансов и бизнеса.

Во втором квартале 2025 года Портал Клерк.ру занял 17-ю строчку в рейтинге топ-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли.

На первом месте — информационное агентство «Прайм», на втором — портал Finance.mail, а на третьем — Frankmedia. Об этом сказано на сайте Медиалогия.

Исследование цитируемых медиаресурсов проводили с 1 апреля по 30 июля 2025 года. В него вошли ресурсы финансовой отрасли, экономики и бизнеса.

При подсчете рейтинга не учитывали новостные агрегаторы, а также взаимную перекрестную цитируемость.