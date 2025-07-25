Кабмин рассматривает введение дифференцированной ставки по ипотеке

Госдума предложила ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от региона проживания и количества детей.

Правительство рассматривает инициативу дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом», — сказал вице-премьер.

Рекомендацию профильным министерствам проработать возможность введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей ранее разработала Госдума по предложению спикера Вячеслава Володина.