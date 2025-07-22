Госдума предлагает ввести разные ипотечные ставки для населенных пунктов

Минфину и Минстрою рекомендовано ввести дифференцированный подход в зависимости от региона и количества детей.

Комитет Госдумы по защите семьи порекомендовал Минфину и Минстрою изучить введение разных ипотечных ставок для крупных и малых городов, а также сельских территорий. Соответствующий проект постановления опубликован в базе документов.

«Рекомендовать министерству финансов совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства: проработать вопрос о применении дифференцированного подхода к механизмам ипотечного кредитования семей с детьми в зависимости от региона проживания и количества детей, об установлении различных размеров ставок в крупных городах, малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в проекте постановления.

Ранее с такой инициативой выступил спикер ГД Вячеслав Володин.