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Ипотека

Госдума предлагает ввести разные ипотечные ставки для населенных пунктов

Минфину и Минстрою рекомендовано ввести дифференцированный подход в зависимости от региона и количества детей.

Комитет Госдумы по защите семьи порекомендовал Минфину и Минстрою изучить введение разных ипотечных ставок для крупных и малых городов, а также сельских территорий. Соответствующий проект постановления опубликован в базе документов.

«Рекомендовать министерству финансов совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства: проработать вопрос о применении дифференцированного подхода к механизмам ипотечного кредитования семей с детьми в зависимости от региона проживания и количества детей, об установлении различных размеров ставок в крупных городах, малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в проекте постановления.

Ранее с такой инициативой выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Автор

Николай Сиденко
Ведение бизнеса

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