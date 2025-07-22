Госдума предлагает ввести разные ипотечные ставки для населенных пунктов
Комитет Госдумы по защите семьи порекомендовал Минфину и Минстрою изучить введение разных ипотечных ставок для крупных и малых городов, а также сельских территорий. Соответствующий проект постановления опубликован в базе документов.
«Рекомендовать министерству финансов совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства: проработать вопрос о применении дифференцированного подхода к механизмам ипотечного кредитования семей с детьми в зависимости от региона проживания и количества детей, об установлении различных размеров ставок в крупных городах, малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в проекте постановления.
Ранее с такой инициативой выступил спикер ГД Вячеслав Володин.
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