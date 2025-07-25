Для социального налогового вычета важна форма обучения, а не образовательные технологии

Вычет можно получить при очном обучении. При этом не важно, что уроки проходят дистанционно.

Налоговая служба напомнила условия получения социального налогового вычета. Его можно получить при очной форме обучения.

«Согласно письму Минфина от 02.05.2024 №03-04-05/40649, для получения вычета важен факт очного обучения, а не образовательные технологии, используемые для его проведения, в том числе дистанционное обучение», — отметили налоговики в чате ФНС.

Так ответили на вопрос о том, можно ли получить вычет за дистанционное обучение несовершеннолетнего ребенка в колледже, если в договоре указана заочная форма обучения, но обучение проводится дистанционно.