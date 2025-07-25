Cnews опубликовал рейтинг онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности

Банковская бухгалтерия попала в рейтинг с узкоспециализированными сервисами компаний, которые занимаются преимущественно бухгалтерий.

CNewsMarket представил первый рейтинг электронных сервисов ведения учета и сдачи отчетности. На первом месте — Контур.Экстерн, на втором — Saby, на третьем — интернет-бухгалтерия Мое дело.

На четвертой строчке расположился сервис бухгалтерии Т-Бизнеса. Это может говорить о том, что банки уже закрывают потребности бизнеса в бухгалтерии. Предпринимателям не нужно искать множество партнеров, достаточно одного банка и для проведения платежей, и для бухучета, и для подготовки отчетности.

Банковская бухгалтерия впервые оказалась в рейтинге со специализированными сервисами компаний, которые узконаправленно занимаются бухгалтерскими услугами.

В своей оценке аналитики Cnews учитывали следующие критерии: функциональность, безопасность и хранение данных, а также тарифную политику.

Т-Бизнесу удалось набрать большое количество баллов благодаря собственному программному обеспечению, которое автоматизирует процесс ведения учета. Кроме того, собственный софт гарантирует качество и контроль за функционалом сервиса. Штатные бухгалтеры банка ведут учет клиентам не в сторонних системах, а в программе Т-Банка.