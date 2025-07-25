Матвиенко: нужно сделать российский аналог игрушки Лабубу

Чтобы креативные индустрии увеличили свой вклад в ВВП страны, Валентина Матвиенко предложила создавать новые сувениры, которые станут модным трендом на мировой арене.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила российским производителям создать аналог игрушки Лабубу, которая получила мировой успех.

«Надо эту работу активизировать, чтобы Лабубу наши российские были более модные в мире», — заявила Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что перед креативными творческими индустриями стоит задача к 2030 года нарастить долю в ВВП до 6%. Для этого стоит быстрее запускать новые идеи в сегмент сувенирной продукции. Такие товары нужно продвигать на зарубежный рынок.

Сейчас «матрешками уже не увидишь», поэтому нужны такие товары, которые можно сделать модным трендом в мире.