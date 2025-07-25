С октября 2026 года работу маркетплейсов будет регулировать новый закон

Совет Федерации одобрил новые правила, по которым будет работать сфера e-commerce.

25 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике. Он будет регулировать работу маркетплейсов и других цифровых площадок, которые принимают от клиентов оплату товаров или услуг.

Владельцам цифровых платформ запретили манипулировать поисковой выдачей. Если покупатель установил сортировку по конкретному критерию, то ему нельзя предлагать другие карточки товаров, продвижение которых оплачено.

Операторы платформ будут обязаны взаимодействовать с налоговыми и другими госорганами. Карточку товара могут не пропустить, если продавец не выполнил требования по маркировке товаров.

Кроме того, цифровые площадки обяжут проверять информацию о партнерах через портал Госуслуги, реестры ИП и юрлиц.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.