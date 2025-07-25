Центробанк аннулировал лицензию на депозитарную деятельность «ГС Инвест»

24 июля 2025 года Центробанк аннулировал лицензию на осуществление депозитарной деятельности ООО «ГС Инвест».

Причиной стало нарушение требований, установленных Указом Президента от 03.03.2023 № 138. Действие лицензии прекратилось с 24 июля 2025 года. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Компания «ГС Инвест» должна прекратить депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Запрет не распространяется на действия, связанные с прекращением обязательств перед клиентами. Им обязаны вернуть имущество до 24 ноября 2025 года.