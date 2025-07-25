⛽️ ФАС проверяет дочку «Газпрома» из-за снижения объемов продажи бензина на бирже

Антимонопольное ведомство считает, что «Газпром ГНП продажи» уменьшила объем реализации автомобильного бензина, что привело к росту стоимости топлива.

ФАС возбудила дело в отношении «Газпром ГНП продажи» за снижение объемов реализации топлива на бирже, сообщила пресс-служба ведомства.

ООО «Газпром ГНП продажи» входит в группу лиц ПАО «Газпром». Также компания владеет Сургутским ЗСК, который производит бензин и дизель.

По данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился:

АИ-92 — на 74%;

АИ-95 — на 50%.

Это могло привести к увеличению стоимости бензина.

Кроме того, ООО «Газпром ГНП продажи» закупило автомобильные бензины у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов.

ФАС считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства, особенно в период сезонного и повышенного спроса.