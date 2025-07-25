Росстат утвердил новые годовые формы отчетности

ИП и компании будут отчитывать за 2025 год по новым правилам.

Росстат разработал новые формы отчетности о деятельности компаний и ИП. Они утверждены приказом ведомства от 22.07.2025 № 349.

С 1 января 2026 года будут применяться новые годовые формы

№ МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием»;

№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;

№ 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции (товаров, работ, услуг) и балансе производственных мощностей»;

№ 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя».

Эти формы нужно применять с отчетного периода за 2025 год.

Ежемесячную форму № 1-ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» нужно будет применять с 1 января 2026 года.

Действующие формы отчетности, утвержденные приказами Росстата от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334, утратят силу.