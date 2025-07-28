Данные о смене паспорта директора отправит в налоговую отделение МВД

Орган, выдавший удостоверение личности, сообщит об этом в налоговую. Все данные физлица актуализируют автоматически.

Если учредитель (руководитель) компании меняет паспорт, можно подать обращение об уточнении персональных данных со сканом паспорта через Личный кабинет. В «Профиле» во вкладке «Сведения» — «Персональные данные», нужно нажать на кнопку «Уточнить персональные данные», рассказали налоговики.

Органы, которые выдают и меняют удостоверение личности гражданина РФ в России, обязаны сообщать об этом в налоговую по месту жительства человека: п. 8 ст. 85 НК РФ. Они же сообщат данные из нового документа.

После этого налоговики автоматически актуализируют данные физлица в своих базах, в том числе в ЛК физлица.