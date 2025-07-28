Минфин уточнил порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза

Минфин поменял порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза, сообщается на сайте ведомства.

Теперь бюджетный прогноз будут составлять с учетом сведений реестра объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Также установлены сроки обмена информацией между Минстроем и Минфином. Благодаря этому можно будет в полном объеме учесть инвестиционные обязательства федерального бюджета в рамках капитального строительства.

Кроме того, поменяли сроки представления параметров прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. Информация для второго этапа разработки бюджетного прогноза должна приходить в Минфин не с 10 августа, а спустя 10 дней после одобрения прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период. Так эти данные смогут учитывать в долгосрочном бюджетном прогнозе, что обеспечит синхронизацию этих двух документов.

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период разрабатывают каждые 6 лет на 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития РФ на этот период.