Туристический налог – не то же самое, что курортный сбор

Налоговики рассказали, как определить, должен ли предприниматель платить туристический налог.

Туристическим налогом заменили курортный сбор, но его нельзя считать «полноценным преемником». Механизм начисления и уплаты турналога совершенно другой, заявил зам начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Александр Водовозов.

Муниципальные образования сами принимают решение о введении туристического налога на своей территории, пояснил он.

За первый налоговый период бизнес представил более 8000 налоговых деклараций. Зафиксировано более 8000 средств размещения. 75% из них ─ это номера с посуточной стоимостью, не превышающей 10 000 руб.

Объектом обложения турналогом считается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средствах размещения.

При этом туристический налог платят при соблюдении двух условий: нахождение объекта размещения в реестре;

факт оказания услуг по размещению.

То есть за те периоды, когда гостиница не работает, например, не в сезон, предоставлять декларации и уплачивать турналог не нужно, уточнил Водовозов.