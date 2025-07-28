Туристический налог – не то же самое, что курортный сбор
Туристическим налогом заменили курортный сбор, но его нельзя считать «полноценным преемником». Механизм начисления и уплаты турналога совершенно другой, заявил зам начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Александр Водовозов.
Муниципальные образования сами принимают решение о введении туристического налога на своей территории, пояснил он.
За первый налоговый период бизнес представил более 8000 налоговых деклараций. Зафиксировано более 8000 средств размещения. 75% из них ─ это номера с посуточной стоимостью, не превышающей 10 000 руб.
Объектом обложения турналогом считается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средствах размещения.
При этом туристический налог платят при соблюдении двух условий:
нахождение объекта размещения в реестре;
факт оказания услуг по размещению.
То есть за те периоды, когда гостиница не работает, например, не в сезон, предоставлять декларации и уплачивать турналог не нужно, уточнил Водовозов.
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