📃 По ИП на патенте, закрытому в середине года, сдавать декларацию не нужно
Если патент получили на год, но закрыли бизнес в середине года, налоговую декларацию не отправляют.
В чате ФНС налоговики напомнили порядок работы на ПСН.
Если ИП на патенте без сотрудников закрыли в середине года, хотя патент был на год, налоговая декларация по налогу на ПСН не представляется: ст. 346.52 НК, написали налоговики.
Комментарии3
Как будто нужна декларация по ПСН, если доработать до конца года 🤪
А есть такая декларация?)
Нет и не было. Налоговики теперь как Роструд, пишут что вздумается, лишь бы написать