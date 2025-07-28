ЦОК КПП УСН 24.07 Мобильный
ПСН

📃 По ИП на патенте, закрытому в середине года, сдавать декларацию не нужно

Если патент получили на год, но закрыли бизнес в середине года, налоговую декларацию не отправляют.

В чате ФНС налоговики напомнили порядок работы на ПСН.

Если ИП на патенте без сотрудников закрыли в середине года, хотя патент был на год, налоговая декларация по налогу на ПСН не представляется: ст. 346.52 НК, написали налоговики.

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Комментарии

3
  • Tutu

    А есть такая декларация?)

    • Ирина

      Нет и не было. Налоговики теперь как Роструд, пишут что вздумается, лишь бы написать

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