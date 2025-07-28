📃 По ИП на патенте, закрытому в середине года, сдавать декларацию не нужно

Если патент получили на год, но закрыли бизнес в середине года, налоговую декларацию не отправляют.

В чате ФНС налоговики напомнили порядок работы на ПСН.

Если ИП на патенте без сотрудников закрыли в середине года, хотя патент был на год, налоговая декларация по налогу на ПСН не представляется: ст. 346.52 НК, написали налоговики.