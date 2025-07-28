Депутат Нилов попросит ФАС следить за ценами на школьную форму

Депутат Ярослав Нилов собирается отправить в ФАС обращение о недопуске спекулятивного роста цен на школьную форму.

«Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — цитирует Нилова ТАСС.

Депутат добавил, что общество и так «напряжено и закредитовано, денег у людей немного». Он считает, что «многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму». Поэтому не нужно злоупотреблять ростом цен.

Нилов считает, что ФАС должна заранее обратить на это внимание и даже может выпустить свои рекомендации.

По данным СМИ, рост цен на школьную форму в 2025 году может составить 8-10%. Ожидается, что комплект формы к новому учебному году будет стоить от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей для мальчика и от 8,5 тыс. до 25 тыс. рублей – для девочки.