Скидки до 75% на последние свободные места! Поспешите — старт 1 августа

Успейте записаться на последний июльский поток обучения! Не откладывайте учебу до осени — начните учиться сейчас, чтобы к осени повысить квалификацию и актуализировать знания новых правил. Получите диплом и занимайте самые вакантные и высокооплачиваемые места раньше коллег, которые отдыхали летом! Поспешите — старт 1 августа 2025.

Только за последние два месяца бухгалтерам пришлось серьезно перестроить работу с электронным реестром воинского учета и обработкой персданных, а уже с сентября изменится порядок расчета среднего заработка.

Освойте самые востребованные навыки на курсах «Клерка» и работайте без ошибок и штрафов. Знания позволят вам вырасти до главбуха, перейти на более высокооплачиваемую должность или уйти на аутсорс.

Скорее записывайтесь на курсы — старт потока 1 августа. Все курсы по максимально жарким летним ценам!

Каталог курсов

После обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки. Документы мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС, искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании и автоматизировать работу в 1С. Мы обновили программу и добавили шаблон большой сводной таблицы, где можно одновременно формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сравнивать показатели и выявлять ошибки.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Записаться

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчету с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».