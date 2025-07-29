🕖 Милонов хочет сократить количество часов продажи алкоголя в РФ
Виталий Милонов одобрил идею о сокращении часов продажи спиртных напитков с 11:00 до 19:00. Он заявил, что поддерживает такие инициативы, но не уверен, что они сработают.
Например, в советское время такие инициативы не помогали, так как люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе, считает депутат.
«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал Милонов.
Он предлагает проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения, к которым должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.
Ранее сократить количество часов в сутки, когда продают алкоголь, предложил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Комментарии8
на нем генератор бреда от ИИ испытывают что ли?
нет, это его нормальное состояние
не пьёт человек! Вот вам и причина!
Давно уже говорят, что абсолютно не пьющий - хуже алкоголизма!
И сразу следует (не от него, он этого не сказал) вполне логичный ответ - НИКАКИЕ ! Кому прямо так приспичило - всегда найдёт.
Тогда возникает, точно такой же логичный вопрос на предыдущее предложение -
а из статьи по ссылке добавлено плюсом -
Ну так вопрос - а для чего же тогда????
Что бы увеличить рынок нелегальных продаж? подпольных? произведённых не понятно из чего где и кем ?
Ведь в таких условиях левак увеличится!!!
А может быть у него где-то в гаражах маленький спиртзаводик? Мы же об этом знаем.
пчелы против мёда. ну-ну