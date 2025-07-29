🕖 Милонов хочет сократить количество часов продажи алкоголя в РФ

Депутат поддерживает инициативу по сокращению потребления алкоголя россиянами. Но для этого не хватает поддержки на государственном уровне.

Виталий Милонов одобрил идею о сокращении часов продажи спиртных напитков с 11:00 до 19:00. Он заявил, что поддерживает такие инициативы, но не уверен, что они сработают.

Например, в советское время такие инициативы не помогали, так как люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе, считает депутат.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал Милонов.

Он предлагает проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения, к которым должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Ранее сократить количество часов в сутки, когда продают алкоголь, предложил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.