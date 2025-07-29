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Общество

🕖 Милонов хочет сократить количество часов продажи алкоголя в РФ

Депутат поддерживает инициативу по сокращению потребления алкоголя россиянами. Но для этого не хватает поддержки на государственном уровне.

Виталий Милонов одобрил идею о сокращении часов продажи спиртных напитков с 11:00 до 19:00. Он заявил, что поддерживает такие инициативы, но не уверен, что они сработают.

Например, в советское время такие инициативы не помогали, так как люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе, считает депутат.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал Милонов.

Он предлагает проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения, к которым должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Ранее сократить количество часов в сутки, когда продают алкоголь, предложил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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Комментарии

8
  • bogdanovv

    на нем генератор бреда от ИИ испытывают что ли?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал Милонов.

    И сразу следует (не от него, он этого не сказал) вполне логичный ответ - НИКАКИЕ ! Кому прямо так приспичило - всегда найдёт.

    Тогда возникает, точно такой же логичный вопрос на предыдущее предложение -

    Виталий Милонов одобрил идею о сокращении часов продажи спиртных напитков с 11:00 до 19:00.

    а из статьи по ссылке добавлено плюсом -

    Он предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

    Ну так вопрос - а для чего же тогда????

    Что бы увеличить рынок нелегальных продаж? подпольных? произведённых не понятно из чего где и кем ?

    Ведь в таких условиях левак увеличится!!!

    • Ирина

      Ведь в таких условиях левак увеличится!!!

      А может быть у него где-то в гаражах маленький спиртзаводик? Мы же об этом знаем.

  • Gvozdi4ca

    пчелы против мёда. ну-ну

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