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Ликвидация бизнеса

Товарищество собственников недвижимости не может ликвидироваться по упрощенной процедуре

По упрощенной процедуре для МСП могут закрыться только субъекты МСП.

Товарищество собственников недвижимости (ТСН) не относится к субъектам МСП, а значит, не может закрыться по упрощенной процедуре, предусмотренной в ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Потребительский кооператив-субъект МСП может прекратить деятельность, если его члены приняли решение о ликвидации юрлица, поясняет ФНС.

Для этого нужно направить заявление по форме № Р19001, утвержденной приказом ФНС от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493@. Другие документы не нужны.

Подлинность подписей учредителей/участников юрлица нужно засвидетельствовать нотариально, или электронное заявление они могут подписать своими КЭП.

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