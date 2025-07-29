🚕 Госдума не будет законодательно регулировать цены на такси

Принимать закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно, считают в комитете по транспорту.

Закон, который установит на законодательном уровне ценообразование в сфере такси, не нужен. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо», — считает Федяев.

Об этом он заявил при обсуждении планов законодательной регулировки динамической стоимости поездок на такси.