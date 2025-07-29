Правительство усовершенствует работу с экстренными вызовами по номеру 112

Новую информационную систему по сбору информации подключат к региональным операторам вызова по номеру 112. Это нужно, чтобы улучшить работу с экстренными обращениями.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 июля 2025 года № 1115. Документ позволит улучшить работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Новая государственная информационная система «Централизованная система сбора информации систем-112» работает на базе платформы «ГосТех». Ее интегрируют в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112. Об этом сказано на сайте кабмина.

Ожидается, что это позволит в автоматическом режиме формировать внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы. Данные будут направлять в различные органы власти, в том числе в МЧС, МВД, Минздрав, чтобы улучшить работу с экстренными вызовами.