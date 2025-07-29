Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2025
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров август 2025
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
5 августа
11:00
2
Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий
7 августа
15:00
3
Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС
12 августа
11:00
4
Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
14 августа
11:00
5
Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года
19 августа
15:00
6
Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше
21 августа
11:00
7
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
26 августа
11:00
8
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
28 августа
13:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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