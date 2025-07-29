🚗 По автокредитам не всегда будут устанавливать период охлаждения
Период охлаждения не требуется, если деньги на машину переводят на счет компании-продавца.
Банк России рассказал об исключениях из правила о периоде охлаждения по потребительским кредитам.
Так, не нужно брать паузу по кредитным договорам, если обязательства заемщика обеспечиваются залогом автомобиля, а деньги банк зачисляет на счет юрлица – продавца машины, говорится в информационном письме ЦБ от 25.07.2025 № ИН-010-59/93.
Также не нужен период охлаждения, если кредитор перечисляет деньги автосалону не напрямую, а через счет заемщика, но если у второго нет возможности потратить эти деньги на другие цели.
Напомним: по закону от 13.02.2025 № 9-ФЗ с 1 сентября 2025 банки и МФО не будут выдавать кредиты сразу же, а установят для клиента период охлаждения.
Комментарии1
Интересно, что «период охлаждения» не распространяется на автокредиты при перечислении средств напрямую продавцу, но что мешает мошенникам оформить фиктивную сделку с подставным автосалоном и обойти эту защиту?