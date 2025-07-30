Информацию от СФР можно получить по секретному коду

Если неудобно проверять пенсионный счет в личном кабинете – это можно сделать по телефону. Но придется заранее установить секретный код.

Россияне могут уточнить данные о состоянии своих счетов и размерах выплат с помощью секретного кода, сообщает СФР.

Обычно люди проверяют пенсионный счет, уточняют размер пенсии или остаток маткапитала через личный кабинет на сайте СФР. Но если это невозможно или неудобно – можно позвонить в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-1-00000-1.

Оператор ответит на вопросы пользователя, но для получения персональных данных, например, по счетам, потребуется подтверждение личности.

Для этого достаточно назвать оператору секретный код. Но его нужно установить заранее. Это может быть слово, фраза или набор символов, секретный вопрос и ответ. Такой способ защиты данных используется и в банках.

Установить или изменить секретный код можно в любом отделении СФР с документом, удостоверяющим личность, уточнил Соцфонд.