Число производителей легальных жидкостей для вейпов сократилось в 23 раза

В 2024 году власти подняли акциз на жидкости для вейпов, в результате из 117 компаний-производителей на рынке осталось только 5.

За год количество легальных компаний по производству жидкостей для вейпов упало в 23 раза.

Сейчас доля нелегального оборота составляет 65,8%. Тогда как для обычных сигарет этот показатель в пять раз меньше. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на данные Национального научного центра компетенций (ННЦК).

Директор Союза предприятий индустрии никотинсодержащих изделий Герман Лукашов заявил, что в малых городах ситуация критичная: там доля нелегальной продукции может составлять не 65%, а 95% или даже все 100%. Около 30% подростков покупают вейпы нелегально через социальные сети или в телеграм-каналах.

В 2024 года акцизы на никотинсодержащие жидкости увеличили в два раза. В результате производители ушли в тень: число легальных компаний в этой отрасли сократилось со 117 до 5.

«Минфину нужно принимать решение — либо запрещать полностью, либо вводить жесткое регулирование, включая лицензирование, но при этом снижая акцизы», — сказал директор департамента системы цифровой маркировки Минпромторга Владислав Заславский.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в июне 2025 года предложил установить полный запрет вейпов. Его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.