В Москве будет можно пройти финансовый ДНК-тест

В парке «Зарядье» посетителям предложат пройти финансовый ДНК-тест, отправить свои финансовые цели в капсуле времени, а также сделать экспресс-макияж «Финансовый блеск».

С 8 по 24 августа 2025 года в московском парке «Зарядье» откроется футуристическая лаборатория, где можно проанализировать свое финансовое поведение.

Финансовый ДНК-тест оценит, разумно ли человек подходит к тратам. Для прохождения теста будет нужно приложить руку к сенсорной панели и ответить на несколько вопросов. Генетический код будет готов за пару минут.

«На площадке "Финансовой станции красоты" взрослые и дети смогут сделать тематические временные тату, аквагрим и даже экспресс-макияж "Финансовый блеск". За несколько минут мастера создадут вам уникальный образ», — сказано на сайте mos.ru.

Кроме того, на площадке марафона можно найти светящийся шар — это капсула времени. Посетители смогу отсканировать QR-код, написать свою финансовую цель и отправить ее в будущее.