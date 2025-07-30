В Москве будет можно пройти финансовый ДНК-тест
С 8 по 24 августа 2025 года в московском парке «Зарядье» откроется футуристическая лаборатория, где можно проанализировать свое финансовое поведение.
Финансовый ДНК-тест оценит, разумно ли человек подходит к тратам. Для прохождения теста будет нужно приложить руку к сенсорной панели и ответить на несколько вопросов. Генетический код будет готов за пару минут.
«На площадке "Финансовой станции красоты" взрослые и дети смогут сделать тематические временные тату, аквагрим и даже экспресс-макияж "Финансовый блеск". За несколько минут мастера создадут вам уникальный образ», — сказано на сайте mos.ru.
Кроме того, на площадке марафона можно найти светящийся шар — это капсула времени. Посетители смогу отсканировать QR-код, написать свою финансовую цель и отправить ее в будущее.
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