С 1 сентября 2025 года будут изменения в системе ОМС

Усилится контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются страхованием по ОМС. Также они смогут работать по всей России.

С 1 сентября усилят контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются ОМС. Так хотят защитить права пациентов, сказал председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

«С 1 сентября вступит в силу закон, усиливающий контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются ОМС. Во-первых, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет вести мониторинг деятельности таких страховых медорганизаций и размещать его результаты на своем официальном сайте, а также направлять в органы власти, в Центробанк и гражданам», — пояснил Леонов.

По его словам, уточнят обязанности страховой медорганизации по договорам о финансовом обеспечении ОМС. ФОМС установит порядок расчета показателей оценки деятельности страховщиков.

Закон от 28.12.2024 № 552-ФЗ закрепил в договорах обязанность страховой медорганизации выполнять эти показатели, а территориальный фонд будет ежеквартально оценивать выполнение и направлять оценку в ФОМС, добавил депутат.

Также теперь страховщики будут сопровождать застрахованных лиц на всей территории страны. Им разрешат отправлять СМС-ки и общаться с пациентами по мобильной связи без ограничений. То есть те страховые медорганизации, которые работали только в отдельных регионах, будут работать по всей территории РФ.

Пока же вопросы сопровождения застрахованных со стороны страховых медорганизаций законодательно не урегулированы, уточнил Леонов.

Он уверен, что новый закон повысит уровень прозрачности и подконтрольности деятельности страховых медорганизаций, что повысит качество их услуг.