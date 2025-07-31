Центробанк запустил эксперимент по присвоению рейтинга акциям

Кредитные рейтинговые агентства будут оценивать, как компании защищают права инвесторов.

ЦБ одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств (КРА) по присвоению обыкновенным акциям некредитных рейтингов, сообщает регулятор.

Новый инструмент должен помогать инвесторам принимать инвестиционные решения.

КРА будут учитывать, как компании защищают прав инвесторов. Акциям присвоят «звездочки», а рейтинги сопроводят расширенной аналитикой.

В пилоте участвуют ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство». Первыми попадут под рейтингование компании из Программы создания акционерной стоимости.

По результатам пилота Центробанк решит, будет ли такой рейтинг применяться в финансовом регулировании.