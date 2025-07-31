1,5 млн семей с детьми оформили льготную ипотеку

Средневзвешенная ставка по программе «Семейная ипотека» составляет 5,24%. На 2025 год семьи получили кредитов на 7,2 трлн рублей.

В 2018 году начала действовать программа «Семейная ипотека». За это время она помогла приобрести новое жилье 1,5 млн семьям.

По программе выдали кредиты на сумму свыше 7,2 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов ушло 1,2 трлн.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков добавил, что семьи покупают не только квартиры, но и вкладываются в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На эти цели выдали уже больше 80 тыс. кредитов по «Семейной ипотеке». Всего из федерального бюджета направили 1,5 трлн рублей, сказано на сайте Минфина.

«Сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по этой программе. С ее помощью российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья», — сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По данным опроса ДОМ.РФ, «Семейная ипотека» помогает россиянам принять решение о рождении еще одного ребенка. С 2022 по 2024 года в семьях, у которых уже был льготный кредит, родилось 250 тыс. детей.

Сейчас средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» составляет 5,24% годовых. Ее могут оформить семьи с ребенком до 7 лет, с ребенком-инвалидом, а также с двумя несовершеннолетними детьми.