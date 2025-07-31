Налоговики следят за незаконным оборотом подакцизной продукции.
Инспекторы следят, чтобы производители не занижали суммы акцизов. При этом используют не только свои технологии, но и данные силовиков, полученные при оперативно-розыскных мероприятиях.
Общественный совет при региональном УФНС обсудил вопросы незаконного оборота подакцизной продукции.
Для повышения эффективности налогового контроля инспекторы использует сведения других ведомств, рассказала руководитель УФНС по Воронежской области Наталья Харченко. Сведениями, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, с налоговиками делятся правоохранительные органы.
Замруководителя УФНС Дмитрий Извеков добавил, что налоговики анализируют риски возможного занижения суммы акцизов производителями подакцизных товаров. Особое внимание уделяют производителям пива и пивных напитков, предприятиям нефтехимической отрасли, производителям никотиносодержащей продукции.
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