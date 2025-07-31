Неработающие пенсионеры могут получить компенсацию за капремонт

Если пенсионер проживает в регионе России, где есть компенсации за капитальный ремонт дома, он может получить скидку от 50% до 100%. Она зависит от возраста владельца квартиры.

Компенсация за капитальный ремонт относится к региональным мерам поддержки, поэтому важно проверить, будет ли она действовать в конкретном субъекте РФ. Это можно сделать в органах соцзащиты или в местной администрации.

На компенсацию могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет: она составит 50% от взноса. Россиян старше 80 лет полностью освободят от взносов. Также скидку 50% предоставят ветеранам труда, инвалида I и II групп, а также инвалидам войны.

Об этом сказано в телеграм-канале Объясняем.рф.

Льготу назначат, если неработающий пенсионер:

владеет квартирой;

платит в полном размере взносы за капитальный ремонт;

сам проживает в квартире и оплачивает коммунальные услуги;

живет один или с родственниками, которые не могут работать из-за возраста или инвалидности.

Чтобы оформить льготу, нужно подать документы в МФЦ, в центр жилищных субсидий или онлайн на портале Госуслуги. Понадобится паспорт, справка о составе семьи, копия трудовой книжки, квитанция об уплате взносов за последний месяц, согласие на использование персданных и реквизиты для перевода компенсации.