Неработающие пенсионеры могут получить компенсацию за капремонт
Компенсация за капитальный ремонт относится к региональным мерам поддержки, поэтому важно проверить, будет ли она действовать в конкретном субъекте РФ. Это можно сделать в органах соцзащиты или в местной администрации.
На компенсацию могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет: она составит 50% от взноса. Россиян старше 80 лет полностью освободят от взносов. Также скидку 50% предоставят ветеранам труда, инвалида I и II групп, а также инвалидам войны.
Об этом сказано в телеграм-канале Объясняем.рф.
Льготу назначат, если неработающий пенсионер:
владеет квартирой;
платит в полном размере взносы за капитальный ремонт;
сам проживает в квартире и оплачивает коммунальные услуги;
живет один или с родственниками, которые не могут работать из-за возраста или инвалидности.
Чтобы оформить льготу, нужно подать документы в МФЦ, в центр жилищных субсидий или онлайн на портале Госуслуги. Понадобится паспорт, справка о составе семьи, копия трудовой книжки, квитанция об уплате взносов за последний месяц, согласие на использование персданных и реквизиты для перевода компенсации.
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