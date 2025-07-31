1 августа 2025, начинается обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Занимайте последние свободные места в группах и приступайте к учебе! После обучения вы получите официальные документы, которые подтвердят ваши знания, вы докажите свою компетентность и сможете претендовать на повышение.

Скорее выбирайте курсы и записывайтесь — старт уже завтра, 1 августа. Учитесь на самых свежих материалах — все профкурсы обновлены в июле 2025 года!

Курсы ведут эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. В процессе обучения вы сможете задавать им любые вопросы на онлайн-встречах, также вас будет сопровождать персональный куратор, который всегда готов прийти к вам на помощь!

Это важно, потому что 70% обучения — это практика. Вы будете тренироваться на реальных задачах, а наши специалисты помогут вам сделать работу над ошибками и подскажут, как легко справляться с любыми заданиями.

Каталог курсов

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки. Документы мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобразования РФ.

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Осталось 4 места со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Осталось 2 места со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

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Вы получите комплекс навыков, который нужен современному бухгалтеру: от зарплаты, налогов, отчетности до документооборота и 1С. Научитесь не просто рассчитывать зарплату и проводить комплекс операций в 1С: ЗУП, но и работать с документами.

Сможете грамотно составлять трудовые и гражданско-правовые договоры. Будете уверены, что правильно рассчитали надбавки, пособия, компенсации, отпускные и командировочные.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Осталось 2 места со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Осталось 5 мест со скидкой 72%:16 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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