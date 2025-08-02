Счетная палата: в 2024 году 75,1% граждан, реализовавших соцконтракт, повысили свои доходы, а 45,1% – вышли из бедности

По итогам 2024 года рост доходов был у 75,1% физлиц, реализовавших соцконтракт, а черту бедности преодолели 45,1% участников этого механизма. Об этом сообщает пресс-релиз ведомства, он есть у «Клерка».

Всего в 2024 году из федерального и бюджетов регионов на финансирование социальной помощи на основании соцконтракта было направлено 38,3 млрд рублей. Как показала проверка, бюджетные средства в целом использованы результативно: заключено более 204,7 тыс. соцконтрактов, социальную помощь получили 553,2 тыс. малоимущих граждан и членов их семей. Почти 59% соцконтрактов (120,9 тыс.) заключено с представителями семей с детьми.

«Как и в прошлые годы, наиболее востребованными, устойчивыми и результативными направлениями соцконтрактов остаются поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На эти цели расходуется более 70% финансовых ресурсов. В 2024 году по данным направлениям заключено 76,6% всех соцконтрактов. Доля граждан, преодолевших уровень бедности по итогам их реализации, составила соответственно 47,8 и 51,8%. В ходе реализации соцконтрактов на поиск работы в 2024 году трудоустроено 71,8% граждан», — сообщил аудитор СП Сергей Штогрин.

Наименее эффективными с точки зрения выхода из бедности оказались соцконтракты на преодоление трудной жизненной ситуации. Они ограничиваются предоставлением финансов на решение текущих проблем гражданина и не предполагают активных действий с его стороны по изменению жизненной ситуации. Преодолеть порог бедности после завершения соцконтракта удалось только 27,6% его получателей. А более 20% обратились за помощью повторно.

По итогам аудита Счетная палата направила в Минтруд ряд рекомендаций, в частности, включить в Правила предоставления соцконтракта мониторинг среднедушевого дохода семьи получателя в течение года после завершения контракта.