Путин подписал закон об увеличении госпошлин с 1 сентября 2025 года
31 июля 2025 года Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 270-ФЗ, по которому с 1 сентября 2025 года вырастут размеры госпошлин.
Изменения коснутся владельцев транспортных средств, собственников автошкол и трудовых мигрантов. Пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет в два раза: документ на пластиковой основе будет стоить 4 тыс. рублей, а нового поколения — 6 тыс.
Как изменятся госпошлины
Госуслуга
Госпошлина сейчас
Госпошлина с 01.09.2025
Получение паспорта транспортного средства (ПТС)
800 рублей
1 200 рублей
Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)
500 рублей (в бумажном виде)
1 500 рублей (в пластиковом виде)
1 500 рублей (в бумажном виде)
4 500 рублей (в пластиковом виде)
Получение госномеров
2 000 рублей
3 000 рублей
Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы
1 500 рублей
2 250 рублей
Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности
1 500 рублей
4 500 рублей
Разрешения на изменения в конструкцию ТС
1 000 рублей
3 000 рублей
Документ о допуске к перевозке опасных грузов
1 500 рублей
2 250 рублей
Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов
1 000 рублей
1 500 рублей
Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»
200 рублей
300 рублей
Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.
Также автошколам придется уплатить сбор в размере 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства будут следующие пошлины:
Название госпошлины
Размер госпошлины с 1 сентября 2025
За выдачу или переоформление патента
4 200 рублей
За продление срока действия разрешения на работу
4 200 рублей
За выдачу дубликата патента или разрешения на работу
2 100 рублей
За внесение изменений в патент или разрешение на работу
2 100 рублей
Кроме того, установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.
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