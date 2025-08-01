Путин подписал закон об увеличении госпошлин с 1 сентября 2025 года

Автовладельцам повысят государственную пошлину за получение номеров, ПТС, СТС и других разрешений, а мигрантам придется платить за постановку на учет по месту пребывания.

31 июля 2025 года Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 270-ФЗ, по которому с 1 сентября 2025 года вырастут размеры госпошлин.

Изменения коснутся владельцев транспортных средств, собственников автошкол и трудовых мигрантов. Пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет в два раза: документ на пластиковой основе будет стоить 4 тыс. рублей, а нового поколения — 6 тыс.

Как изменятся госпошлины

Госуслуга Госпошлина сейчас Госпошлина с 01.09.2025 Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 рублей 1 200 рублей Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) 500 рублей (в бумажном виде) 1 500 рублей (в пластиковом виде) 1 500 рублей (в бумажном виде) 4 500 рублей (в пластиковом виде) Получение госномеров 2 000 рублей 3 000 рублей Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы 1 500 рублей 2 250 рублей Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности 1 500 рублей 4 500 рублей Разрешения на изменения в конструкцию ТС 1 000 рублей 3 000 рублей Документ о допуске к перевозке опасных грузов 1 500 рублей 2 250 рублей Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов 1 000 рублей 1 500 рублей Получение госзнаков транспортных средств «Транзит» 200 рублей 300 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Также автошколам придется уплатить сбор в размере 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства будут следующие пошлины:

Название госпошлины Размер госпошлины с 1 сентября 2025 За выдачу или переоформление патента 4 200 рублей За продление срока действия разрешения на работу 4 200 рублей За выдачу дубликата патента или разрешения на работу 2 100 рублей За внесение изменений в патент или разрешение на работу 2 100 рублей

Кроме того, установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.