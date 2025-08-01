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Размер госпошлины

Путин подписал закон об увеличении госпошлин с 1 сентября 2025 года

Автовладельцам повысят государственную пошлину за получение номеров, ПТС, СТС и других разрешений, а мигрантам придется платить за постановку на учет по месту пребывания.

31 июля 2025 года Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 270-ФЗ, по которому с 1 сентября 2025 года вырастут размеры госпошлин.

Изменения коснутся владельцев транспортных средств, собственников автошкол и трудовых мигрантов. Пошлина за выдачу водительского удостоверения вырастет в два раза: документ на пластиковой основе будет стоить 4 тыс. рублей, а нового поколения — 6 тыс.

Как изменятся госпошлины

Госуслуга

Госпошлина сейчас

Госпошлина с 01.09.2025

Получение паспорта транспортного средства (ПТС)

800 рублей

1 200 рублей

Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)

500 рублей (в бумажном виде)

1 500 рублей (в пластиковом виде)

1 500 рублей (в бумажном виде)

4 500 рублей (в пластиковом виде)

Получение госномеров

2 000 рублей

3 000 рублей

Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы

1 500 рублей

2 250 рублей

Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности

1 500 рублей

4 500 рублей

Разрешения на изменения в конструкцию ТС

1 000 рублей

3 000 рублей

Документ о допуске к перевозке опасных грузов

1 500 рублей

2 250 рублей

Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов

1 000 рублей

1 500 рублей

Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»

200 рублей

300 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Также автошколам придется уплатить сбор в размере 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства будут следующие пошлины:

Название госпошлины

Размер госпошлины с 1 сентября 2025

За выдачу или переоформление патента

4 200 рублей

За продление срока действия разрешения на работу

4 200 рублей

За выдачу дубликата патента или разрешения на работу

2 100 рублей

За внесение изменений в патент или разрешение на работу

2 100 рублей

Кроме того, установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.

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