® Число желающих зарегистрировать региональные бренды выросло на 20%

Ставропольский край в 2025 году подал больше всего заявок на регистрацию региональных товарных знаков. Под таким брендом один и тот же продукт могут выпускать разные местные предприятия.

В первой половине 2025 Роспатент получил 49 заявок на регистрацию как новых брендов, так и на предоставление исключительного права на уже существующие товарные знаки. По сравнению с тем же периодом 2024 года число желающих выросло почти на 20%.

Больше всего заявок подали на регистрацию брендов продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, изделий народных художественных промыслов. Из всех поступивших заявок 32 относятся к географическому указанию, а 17 — к наименованию места происхождения товара.

«Региональные бренды принадлежат региону, в котором производятся, поэтому один и тот же продукт под одним брендом могут производить несколько разных предприятий или компаний», — сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Основные условия для выпуска продукции под региональным брендом — прописка в регионе, соответствие производства необходимым требованиям.

Среди регионов в 2025 году больше всего заявок подал Ставропольский край (7). Он также лидирует по активности за пять лет — 73 заявки на регистрацию региональных брендов.

С января по июнь 2025 года Роспатент одобрил 14 новых брендов. Например, «Плешковская игрушка» (Орловская область), «Печорский печатный пряник» (Псковская область) и «Башкирский палас» (Республика Башкирия).