ЦОК КПП УСН 24.07 Мобильный
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Крыму мигрантам запретили работать в 48 сферах, подросткам запретили открывать счета без согласия родителей, Ozon запустил магазин с карточками товаров

Подготовили обзор главных событий дня — 1 августа 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Правительство поддержало увеличение срока кредитных каникул по ипотеке до полутора лет для тех, у кого родился или был усыновлен второй ребенок, последующие дети.

  • СДЭК Фулфилмент стал первым российским логистическим оператором, который официально вышел на рынок ОАЭ. Первая партия — косметика для барбершопов — уже доставлена на маркетплейс Noon. Это прямая интеграция с крупнейшей e-commerce площадкой Ближнего Востока.

  • Необычно холодная погода в мае-июне 2025 года привела к падению продаж летних товаров. Наибольшее снижение спроса зафиксировано у кваса (-15%), мороженого (-7%) и питьевой воды (-5%). Единственным растущим сегментом стало пиво (+1%).

  • Американский производитель гигиенических средств Kimberly-Clark (бренды Huggies, Kotex и др.) прекратил выпуск продукции Kleenex на российском заводе АО «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ).

  • Землетрясение на Камчатке стало самым мощным за 73 года. Трех-четырехметровая волна цунами затопила ряд прибрежных районов.

  • Власти Крыма запретили работать мигрантам во всех сферах, кроме строительства и туризма. 

  • С 1 августа 2025 года подросткам с 14 до 18 лет запретили открывать банковские счета без согласия родителей.

  • Отходы оленеводства начнут перерабатывать в коллаген. Из костей, шкур и рогов северного оленя будут производить коллаген — ценное сырье для фармацевтики и промышленности.

  • Google начал индексировать переписки с ChatGPT, которыми пользователи делились через функцию «Поделиться». Разговоры о психотравмах, зависимости или семейных проблемах теперь доступны всему интернету. 

  • Telegram вводит платный поиск по сообщениям в открытых каналах. Новая функция позволяет находить публикации по ключевым словам во всех доступных каналах мессенджера. Бесплатно пользователи смогут выполнить только два поисковых запроса.

  • На Ozon появилась возможность торговать не только товаром, но и цифровыми упаковками — маркетплейс запустил «Магазин карточек». Теперь продавцы смогут покупать и продавать готовые карточки товаров с рейтингами, отзывами и SEO-потенциалом. 

  • Авито Услуги проведут «Бизнес-упаковку» — реалити-формат для начинающих предпринимателей. Участники встречи представят со сцены шесть реальных идей для бизнеса, а эксперты разберут их в неформальной обстановке и дадут практические советы для старта.

  • В Китае робот Xueba поступил в аспирантуру Шанхайского университета. Там он будет изучать театр, кино и китайскую оперу.

Автор

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Отходы оленеводства начнут перерабатывать в коллаген. Из костей, шкур и рогов северного оленя будут производить коллаген — ценное сырье для фармацевтики и промышленности.

    Да теперь уж не только оленя! Коль пошла такая пьянка - всех без разбору замешивать станут! Поди проверь чего там....

    Будут и случаи... где следы преступления скрыть.

ГлавнаяКлерк ИИПремиум