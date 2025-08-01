⚡️ Итоги дня: в Крыму мигрантам запретили работать в 48 сферах, подросткам запретили открывать счета без согласия родителей, Ozon запустил магазин с карточками товаров

Правительство поддержало увеличение срока кредитных каникул по ипотеке до полутора лет для тех, у кого родился или был усыновлен второй ребенок, последующие дети.

СДЭК Фулфилмент стал первым российским логистическим оператором, который официально вышел на рынок ОАЭ. Первая партия — косметика для барбершопов — уже доставлена на маркетплейс Noon. Это прямая интеграция с крупнейшей e-commerce площадкой Ближнего Востока.

Необычно холодная погода в мае-июне 2025 года привела к падению продаж летних товаров. Наибольшее снижение спроса зафиксировано у кваса (-15%), мороженого (-7%) и питьевой воды (-5%). Единственным растущим сегментом стало пиво (+1%).

Американский производитель гигиенических средств Kimberly-Clark (бренды Huggies, Kotex и др.) прекратил выпуск продукции Kleenex на российском заводе АО «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ).

Землетрясение на Камчатке стало самым мощным за 73 года. Трех-четырехметровая волна цунами затопила ряд прибрежных районов.

Власти Крыма запретили работать мигрантам во всех сферах, кроме строительства и туризма.

С 1 августа 2025 года подросткам с 14 до 18 лет запретили открывать банковские счета без согласия родителей.

Отходы оленеводства начнут перерабатывать в коллаген. Из костей, шкур и рогов северного оленя будут производить коллаген — ценное сырье для фармацевтики и промышленности.

Google начал индексировать переписки с ChatGPT, которыми пользователи делились через функцию «Поделиться». Разговоры о психотравмах, зависимости или семейных проблемах теперь доступны всему интернету.

Telegram вводит платный поиск по сообщениям в открытых каналах. Новая функция позволяет находить публикации по ключевым словам во всех доступных каналах мессенджера. Бесплатно пользователи смогут выполнить только два поисковых запроса.

На Ozon появилась возможность торговать не только товаром, но и цифровыми упаковками — маркетплейс запустил «Магазин карточек». Теперь продавцы смогут покупать и продавать готовые карточки товаров с рейтингами, отзывами и SEO-потенциалом.

Авито Услуги проведут «Бизнес-упаковку» — реалити-формат для начинающих предпринимателей. Участники встречи представят со сцены шесть реальных идей для бизнеса, а эксперты разберут их в неформальной обстановке и дадут практические советы для старта.