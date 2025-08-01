Кабмин доработает новый механизм льготного кредитования

Путин поручил перейти к новому механизму реализации программ по льготам.

Президент поручил Правительству завершить переход к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включая поддержку инвестпроектов. Такое поручение по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение перехода к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включающему в себя в том числе поддержку инвестиционных проектов в виде капитальных грантов», — говорится в поручении.

Президент ожидает доклад по этому вопросу до 1 августа 2025 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.