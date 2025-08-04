Кабмин выделил больше 650 млн рублей на поддержку предпринимателей приграничных регионов РФ

Чтобы предприятия могли расплатится с сотрудниками за вынужденный простой, Правительство направит им дополнительные субсидии.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 31 июля 2025 года № 2058-р. Согласно документу, на поддержку бизнеса в приграничных регионах направят дополнительные 650,5 млн рублей.

Средства получат предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей. Субсидии предназначены для компенсации расходов по оплате сотрудникам вынужденного простоя в третьем квартале 2025 года.

«Важно, чтобы все финансирование было доведено до жителей и организаций Курской, Белгородской и Брянской областей максимально быстро. От этого во многом зависит эффективность поддержки», — сказал Михаил Мишустин.

Всего в 2025 году на субсидии компаниям приграничья выделили свыше 2 млрд рублей.