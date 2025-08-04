💡 На создание зарядных станций для электромобилей потратят почти 5,7 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 29 июля 2025 года №2030-р, по которому в 2025-2027 годах на создание зарядных станций для электромобилей выделят 5,7 млрд рублей.
На компенсации смогут рассчитывать операторы электрозарядных станций (ЭЗС). Им возместят 60% затрат на закупку оборудования и 60% платы за технологическое присоединение к электросетям.
Размер компенсации увеличат, если инвестор будет устанавливать зарядные станции мощностью больше 149 кВт. Они позволяют за 20-30 минут зарядить аккумулятор автомобиля на 80%.
«Субсидирование позволит оказать поддержку в установке порядка 1,9 тыс. электрических зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 149 кВт, которые произведены в России», — сказано на сайте кабмина.
Средства распределят по итогам конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.
Власти планируют к 2030 году запустить на дорогах 28 тыс. ЭЗС постоянного тока мощностью не меньше 149 кВт.
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