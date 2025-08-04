Сбер больше не будет брать плату за открытие счета для бизнеса

Изменения не затронут счетов в долларах США, евро и некоторых других валютах. Корпоративные клиенты по-прежнему будут платить комиссию за открытие счета.

С 1 августа 2025 года Сбер отменил плату за открытие счета в рублях и иностранных валютах для корпоративных клиентов.

Раньше стоимость комиссии составляла 2,5 тыс. рублей за открытие счета в рублях, а в иностранной валюте — 2,6 тыс.

«Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов», — сказано на сайте банка.

Банк больше не будет удерживать комиссию при открытии счетов в белорусском рубле, канадском долларе, китайском юане, чешской кроне, грузинском лари, гонконгском долларе, венгерском форинте, казахском тенге, норвежской кроне, польском злотом, саудовском рияле, сингапурском долларе, турецкой лире, индийской рупии.