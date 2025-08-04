ЦОК ОК УУ 04.08 Мобильный
Банковская комиссия

Сбер больше не будет брать плату за открытие счета для бизнеса

Изменения не затронут счетов в долларах США, евро и некоторых других валютах. Корпоративные клиенты по-прежнему будут платить комиссию за открытие счета.

С 1 августа 2025 года Сбер отменил плату за открытие счета в рублях и иностранных валютах для корпоративных клиентов.

Раньше стоимость комиссии составляла 2,5 тыс. рублей за открытие счета в рублях, а в иностранной валюте — 2,6 тыс.

«Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов», — сказано на сайте банка.

Банк больше не будет удерживать комиссию при открытии счетов в белорусском рубле, канадском долларе, китайском юане, чешской кроне, грузинском лари, гонконгском долларе, венгерском форинте, казахском тенге, норвежской кроне, польском злотом, саудовском рияле, сингапурском долларе, турецкой лире, индийской рупии.

Автор

Максим Рукинов

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