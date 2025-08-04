📈 С 1 августа 2025 пересчитали накопительные пенсии и срочную пенсионную выплату

Накопительные пенсии выросли на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты – на 11,32%.

С 1 августа СФР провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии проиндексировали на 10,98% (против 7% в 2024-м), а срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92% год назад).

Индексацию провели беззаявительно, уточняет Соцфонд.

Также СФР будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение 2024 года. Это продлится до сентября 2025.

Кто получает накопительную пенсию:

Категория Взносы Работающие мужчины 1953-1966 годов рождения Женщины 1957-1966 годов За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от ФОТ Работающие россияне 1967 года рождения и младше За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 годы, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%

Как получать пенсионные накопления: