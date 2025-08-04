📈 С 1 августа 2025 пересчитали накопительные пенсии и срочную пенсионную выплату
С 1 августа СФР провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии проиндексировали на 10,98% (против 7% в 2024-м), а срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92% год назад).
Индексацию провели беззаявительно, уточняет Соцфонд.
Также СФР будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение 2024 года. Это продлится до сентября 2025.
Кто получает накопительную пенсию:
Категория
Взносы
Работающие мужчины 1953-1966 годов рождения
Женщины 1957-1966 годов
За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от ФОТ
Работающие россияне 1967 года рождения и младше
За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 годы, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%
Как получать пенсионные накопления:
Способ
Условие
Разово одной суммой
Если размер накопительной пенсии на день ее назначения не больше 10% от прожиточного минимума пенсионера по России (в 2025 г. он 15 250 руб.)
Ежемесячно на конкретный срок
Срок может быть не менее 10 лет, за счет сформированных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий, средств маткапитала и доходов от их инвестирования
Ежемесячно и пожизненно
Если размер накопительной пенсии больше 10% от прожиточного минимума пенсионера по России
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