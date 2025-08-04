ЦОК ОК УСН 04.08 Мобильный
Индексация пенсий

📈 С 1 августа 2025 пересчитали накопительные пенсии и срочную пенсионную выплату

Накопительные пенсии выросли на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты – на 11,32%.

С 1 августа СФР провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии проиндексировали на 10,98% (против 7% в 2024-м), а срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92% год назад).

Индексацию провели беззаявительно, уточняет Соцфонд.

Также СФР будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение 2024 года. Это продлится до сентября 2025.

Кто получает накопительную пенсию:

Категория

Взносы

Работающие мужчины 1953-1966 годов рождения

Женщины 1957-1966 годов

За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от ФОТ

Работающие россияне 1967 года рождения и младше

За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 годы, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%

Как получать пенсионные накопления:

Способ

Условие

Разово одной суммой

Если размер накопительной пенсии на день ее назначения не больше 10% от прожиточного минимума пенсионера по России (в 2025 г. он 15 250 руб.)

Ежемесячно на конкретный срок

Срок может быть не менее 10 лет, за счет сформированных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий, средств маткапитала и доходов от их инвестирования

Ежемесячно и пожизненно

Если размер накопительной пенсии больше 10% от прожиточного минимума пенсионера по России

Автор

Максим Рукинов
Налоговые проверки

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Нужны наличные или «жаба приказывает» увеличить расходы и снизить налоги. Звонок «другу», знающему, как «напечатать» или купить «бумажный НДС». Потом пачка «липового цвета» (СФ, УПД, акты) и договор с «надёжной лавкой» заключён.

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум