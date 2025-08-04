«Яндекс» выплатит инвесторам по 80 рублей на акцию

Список инвесторов, которые имеют право на получение дивидендов, определят 29 сентября 2025 года.

Совет директоров компании «Яндекс» рекомендовали выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года.

Инвесторы получат по 80 рублей на одну обыкновенную акцию.

«Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Собрание акционеров предложило назначить 29 сентября 2025 года датой составления списка лиц, которые имеют право на получение выплат.

В 2024 году «Яндекс» планировал платить дивиденды каждые полгода.