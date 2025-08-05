5 и 8 августа 2025 – дни зачисления выплат семьям с детьми

В августе семьи получат выплаты за июль. Выплаты приходят в течение всего дня.

СФР напомнил, что выплаты семьям с детьми переводят на карты и счета 1, 5 и 8 августа.

«Напоминаем, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в августе вы получаете пособия за июль», — пишет ведомство.

Если дата выпадает на выходной день, то деньги переведут раньше, в предыдущий рабочий день.

Деньги зачисляют в течение всего дня, поэтому если пособия пришли утром, их нужно подождать до конца дня, уточнил СФР.

По почте пособия приходят по другому графику: с 1 по 25 число месяца в зависимости от режима работы почтового отделения, добавило ведомство.