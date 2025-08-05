С 1 сентября 2025 снова меняются правила работы с персональными данными

Согласие на обработку персданных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится.

Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде. В нем нужно указать:

данные об операторе ПД: название/ФИО ИП или самозанятого, адрес;

цель обработки персональных данных;

перечень собираемых данных;

действия, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача;

способы обработки данных;

срок действия согласия;

если данные передадут третьему лицу – сведения о нем.

За неправильно оформленное согласие могут оштрафовать по ч. 2 ст. 13.11 КоАП.

Оператор персданных Размер штрафа, руб. Физлицо 10 000 – 15 000 Должностное лицо 100 000 – 300 000 Юрлицо 300 000 – 700 000

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