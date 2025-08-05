С 1 сентября 2025 снова меняются правила работы с персональными данными
С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.
Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится.
Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде. В нем нужно указать:
данные об операторе ПД: название/ФИО ИП или самозанятого, адрес;
цель обработки персональных данных;
перечень собираемых данных;
действия, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача;
способы обработки данных;
срок действия согласия;
если данные передадут третьему лицу – сведения о нем.
За неправильно оформленное согласие могут оштрафовать по ч. 2 ст. 13.11 КоАП.
Оператор персданных
Размер штрафа, руб.
Физлицо
10 000 – 15 000
Должностное лицо
100 000 – 300 000
Юрлицо
300 000 – 700 000
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