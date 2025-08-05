Клинические психологи, психотерапевты и педагоги по культуре речи учат налоговиков работать с трудными клиентами и эффективно управлять конфликтами

Управление ФНС по Республике Дагестан сообщило, что прошел обучающий семинар для сотрудников, посвященный теме «Работа с трудными клиентами. Управление конфликтом».

В ходе встречи специалисты из разных сфер поделились опытом и практическими инструментами, которые помогут сотрудникам «уверенно и профессионально взаимодействовать с налогоплательщиками, в том числе в напряжённых ситуациях», сообщает УФНС региона.

Специалист О чем рассказал налоговикам Клинический психолог и психотерапевт Александра Калинина Как по мимике, жестам и интонации распознавать эмоциональное состояние клиента. Она объяснила, что раздражение или агрессия редко возникают на пустом месте — за ними часто стоят тревога, непонимание или стресс. Умение видеть эти сигналы — первый шаг к выстраиванию конструктивного диалога. Клинический психолог, НЛП-мастер, ЕМДР- и психодраматерапевт Надира Амирханова Посвятила выступление стратегиям урегулирования конфликтов. Она научила участников, как спокойно и уверенно реагировать на агрессию, не вовлекаясь эмоционально, но при этом, не теряя контроль над ситуацией. Спикер акцентировала внимание на техниках речевого реагирования, дыхания и работы с собственным состоянием. Педагог по речевой культуре, тренер по ораторскому мастерству Зара Руднева Показала, как голос и речь могут стать мощным инструментом в работе с клиентами. Она представила техники, улучшающие дикцию и звучание, а также приемы активного слушания, позволяющие сотруднику лучше понимать потребности собеседника.

Начальник отдела оказания госуслуг № 2 УФНС по Дагестану Якут Османова подчеркнула, что значительную часть напряженных обращений можно предотвратить на этапе информирования. Она рассказала, как при поддержке медиа и слаженной работе с информационным блоком можно заранее разъяснить сложные вопросы и снизить уровень недовольства среди клиентов.

Заявлено, что семинар прошел в продуктивно: участники не только получили теоретические знания, но и обсудили реальные ситуации из практики.