📝 В «Госключе» подписали 30 млн документов

2 тысячи компаний уже перешли на использование мобильного приложения «Госключ» в своих сервисах.

Мобильное приложения «Госключ» работает с августа 2021 года. За это время в нем подписали больше 30 млн документов. Сервис позволяет бесплатно получить сертификат и использовать электронную подпись.

Свои сервисы на использование «Госключа» перевели почти 2 тыс. компаний. Приложение позволяет быстро получить свыше 500 государственных и 100 региональных услуг. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Чаще всего в «Госключе» подписывают: