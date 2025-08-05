📝 В «Госключе» подписали 30 млн документов
2 тысячи компаний уже перешли на использование мобильного приложения «Госключ» в своих сервисах.
Мобильное приложения «Госключ» работает с августа 2021 года. За это время в нем подписали больше 30 млн документов. Сервис позволяет бесплатно получить сертификат и использовать электронную подпись.
Свои сервисы на использование «Госключа» перевели почти 2 тыс. компаний. Приложение позволяет быстро получить свыше 500 государственных и 100 региональных услуг. Об этом сказано на сайте Минцифры.
Чаще всего в «Госключе» подписывают:
договоры связи и заявления на получение налоговых уведомлений (для этого нужна усиленная неквалифицированная электронная подпись — УНЭП);
договоры купли-продажи недвижимости и заявления на ее регистрацию (нужна усиленная квалифицированная электронная подпись — УКЭП).
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