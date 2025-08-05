Минфин: бюджет рискует недополучить 12 млрд нефтегазовых доходов

Каждый день Минфин России будет продавать золото и иностранную валюту на 0,3 млрд рублей в день. Это нужно, чтобы компенсировать отклонение от плана по бюджетным поступлениям.

В августе 2025 года федеральный бюджет может недополучить 12,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от прогноза составило 5,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Минфина.

Чтобы компенсировать недостающие средства, министерство направит на продажу золото и иностранную валюту на сумму 6,2 млрд рублей.

Операции проведут с 7 августа по 4 сентября 2025 года. Ежедневный объем продажи составит 0,3 млрд рублей. С 6 июня по 4 июля Минфин покупал те же ресурсы, ежедневный объем составлял 1,5 млрд рублей.