Малый бизнес в новых регионах получил больше 1,3 млрд рублей с господдержкой

За шесть месяцев 2025 года МСП из новых регионов России получили на 66% больше финансирования, чем за аналогичный период 2024 года.

В первой половине 2025 года малый и средний бизнес из новых регионов получил финансирование на сумму 1,34 млрд рублей. Это на 66% больше, чем в том же периоде 2024 года.

Предприниматели из ЛНР привлекли 430 млн рублей (или на 55% больше), из ДНР — 390 млн (+1%), из Запорожской области — 340 млн (в 3 раза больше), а из Херсонской области — 180 млн (сумма выросла в 7 раз).

«Почти половина от общего объема привлеченных местными предпринимателями средств, 630 млн рублей, приходится на финансирование с «зонтичными» поручительствами Корпорации», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Финансовые инструменты участников Национальной гарантийной системы (НГС) пользуются большим спросом у предпринимателей из сферы сельского хозяйства. По сравнению с первым полугодием 2024 года число заключенных договоров финансирования выросло в 8 раз, а объем средств — в 3 раза.

Например, фермерское хозяйство из Запорожской области получило кредит на 3 млн рублей под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП. Бизнес смог закупить нужные горюче-смазочные материалы и расходники для уборки урожая.

В 4,3 раза больше денег с господдержкой привлекли МСП из сферы услуг, в 3,7 раза вырос спрос среди туристических компаний, в 3 раза — у научно-технических компаний и в 1,7 раза — среди обрабатывающих производств.